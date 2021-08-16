Апелляцию на домашний арест Чауса суд рассмотрит сегодня

КИИЕВ. 16 августа. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда пересмотрит решение о домашнем аресте екссудди Днепровского суда Киева Николаю Чаусу 16 августа. Об этом пишет УНН.

Цитата

“Рассмотрение запланировано на 16 августа в 9:30”, — сообщили в суде.

Что было раньше

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу на меру пресечения екссудди Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Дополнение

Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщал, что Решение ВАКСа об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Чаусу будут обжаловать.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил екссуддю Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест до 18 августа 2021 года.

Дело Чауса

Детективы НАБУ задержали екссудью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в больнице “Феофания”.

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала екссуддю Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве заявляли, что знают о его местонахождении, и сообщили, задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.