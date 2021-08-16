AFP: американские военные стреляют в воздух в аэропорту Кабула

КИЕВ. 16 августа. УНН. Американские военные стреляют в воздух в аэропорту Кабула, в то время как тысячи афганцев вышли на взлетно-посадочную полосу в надежде попасть на рейс из страны. Об этом со ссылкой на свидетеля сообщает AFP.

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"Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух", - сказал очевидец AFP, когда американские солдаты стреляли в воздух в аэропорту Кабула, в то время как тысячи афганцев вышли на взлетно-посадочную полосу в надежде сесть на рейс из страны.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Позже талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировка ожидает полной передачи власти.