В Украине уже 2,266 млн случаев COVID-19, за сутки - 417

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,266 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 августа, - более 400, что меньше, чем накануне, однако традиционное падение показателя на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 433 человека, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 15 августа 2021 года в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 433 человека;

летальных исходов - 14;

выздоровели - 248 человек.

протестировано: методом ПЦР - 10 238 человек, методом ИФА - 1551 человек, экспресс-тестами - 7282 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 266 329 человек;

выздоровели - 2 197 075 человек;

летальных исходов - 53 269;

проведено ПЦР-тестов - 11 677 835.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 31, медработников - 10.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 59 случаев;

Винницкая область - 35 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 19 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 0 случаев;

Ивано-Франковская область - 25 случаев;

Киевская область - 17 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 7 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Николаевская область - 12 случаев;

Одесская область - 47 случаев;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 5 случаев;

Сумская область - 32 случая;

Тернопольская область - 25 случаев;

Харьковская область - 13 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 0 случаев;

Черкасская область - 6 случаев;

Черновицкая область - 28 случаев;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.