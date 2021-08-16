Новости: Общество
16 августа 2021, 08:30 • Юлия Шрамко • 13950
Дожди на западе и до 34° тепла: прогноз погоды на сегодня
КИЕВ. 16 августа. УНН. Дожди сегодня ожидаются только на западе Украины, на остальной территории сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до 34 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 16 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 13-18°, днем 29-34°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области без осадков. Температура ночью 15-18°, днем 30-33°.
Добавим
15 августа на 8:00 температура воды на побережье Черного моря составила 22-25°, Азовского моря 24-25°, в Днепре в пределах Киева 24°.
Источник: УНН
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