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Рабочая неделя в столице началась с пробок

Рабочая неделя в столице началась с пробок

КИЕВ. 16 августа. УНН. По состоянию на 8:05 понедельника, 16 августа, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Кирилловской, Стеценко, Ивана Выговского.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Романа Шухевича.

Движение на Северном мосту затруднено в обоих направлениях. На мостах Метро, Южном было заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.

Дополнение

С начала этой недели на части Украины ожидается дождливая погода, однако, температура воздуха все еще будет достигать местами 34 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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