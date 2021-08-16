Украина и более 60 стран требуют разрешить всем желающим покинуть Афганистан

КИЕВ. 16 августа. УНН. Более 60 стран накануне выступили с совместным заявлением с призывом разрешить покинуть Афганистан всем, кто захочет это сделать, после захвата власти "Талибаном". Заявление в воскресенье опубликовал Госдепартамент США, в понедельник оно появилась на сайте Европейской службы внешних связей, информирует УНН.

Цитата:

“Те, кто облечены властью по всему Афганистану, несут ответственность — и подотчетны — относительно защиты человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка. Афганцам и иностранным гражданам, желающим уехать, должно быть разрешено это сделать; дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, и необходимо поддерживать спокойствие”, — сказано в заявлении.

Детали

Заявление подписали Украина, а также Албания, Австралия, Австрия, Багамы, Бельгия, Буркина-Фасо, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Сальвадор, Эстония, Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Косово, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Мавритания, Черногория, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Северная Македония, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, Республика Кипр, Румыния, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Испания, Суринам, Швеция, Того, Тонга, Уганда, Великобритания и Йемен.

Дополнение

В воскресенье, 15 августа, талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщил телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

В ночь на 16 августа Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли около 80 человек.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.