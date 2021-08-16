Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога

КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранители рассматривают три версии гибели Криворожского городского головы Константина Павлова. Об этом рассказал руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Был проведен детальный осмотр места происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения. Сегодня мы рассматриваем три версии - это убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием", - рассказал Щадыло.

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15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов убит.

Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.