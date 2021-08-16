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Новости: Криминал и ЧП
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Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога

Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога

КИЕВ. 16 августа. УНН. Правоохранители рассматривают три версии гибели Криворожского городского головы Константина Павлова. Об этом рассказал руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Был проведен детальный осмотр места происшествия, сделан анализ камер видеонаблюдения. Сегодня мы рассматриваем три версии - это убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием", - рассказал Щадыло.

Дополнение

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов убит.

Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

Источник: УНН
Теги: полиция, Днепр и Днепропетровская область, Кривой Рог
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