Полиция: проводится детальный анализ видео с камер наблюдения в доме мэра Кривого Рога

КИЕВ. 16 августа. УНН. На данный момент проводится детальный анализ видео с камер видеонаблюдения в доме покойного мэра Кривого Рога Константин Павлова. Об этом рассказал руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается, других людей на видео мы не видели. Сегодня проводится детальный анализ", - сказал Щадыло.

Что было ранее

В интернете появилось видео с камер видеонаблюдения в доме Константина Павлова. На записи видно, как покойный мэр ходит с карабином в руках.

Дополнение

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов убит.

Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.