СМИ: в Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана

КИЕВ. 16 августа. УНН. Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана разбился в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Об этом сообщает местное издание Газета.uz, передает УНН.

Детали

Сообщается, что крушение произошло вечером 15 августа. В Минобороны Узбекистана подтвердили изданию, что расследуют произошедшее.

Источник также сообщил журналистам, что двое афганских военнослужащих были доставлены в отделение Республиканского научного центра экстренной медицины.

По неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом перед падением самолета.

Офицального подтверждения о крушении самолета ВВС Афганистана пока не было обнародовано.

Добавим

Накануне сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Личный охранник президента Афганистана заявил, что Гани полетел в Узбекистан.

Президент Афганистана заявил, что уходит в отставку, чтобы не допустить кровопролития и опустошения Кабула. Однако окончательной информации, где находится Гани, нет.

Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.