В порту Одессы в контейнерах с бананами обнаружили очередную партию кокаина на 10 млн долларов

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Одесском порту Южный пограничники обнаружили 50 брикетов с кокаином, который снова перевозили в контейнерах с бананами. Об этом сообщает ГПСУ, передает УНН.

Детали

Работники Госпогранслужбы Украины совместно с сотрудниками СБУ в одесском порту Южный обнаружили 50 брикетов кокаина весом почти 60 кг. Наркотик прибыл из Республики Эквадор в контейнерах с бананами. Стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет примерно 10 млн долларов США.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту ввоза в Украину из стран Латинской Америки наркотического средства кокаина в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Сейчас проводят следственные действия, чтобы установить лиц, причастных к преступлению, и привлечь нарушителей к уголовной ответственности.

Также проверяют причастность к контрабанде очередной партии наркотиков задержанных ранее трёх членов международной преступной группировки – граждан Албании, Румынии и Украины.

Напомним

На прошлой неделе Служба безопасности Украины разоблачила трёх представителей итальянской мафиозной группировки "Ндрангета". Они также в контейнерах с бананами перевозили более 60 кг кокаина, стоимость которого составила почти 10 млн долларов.