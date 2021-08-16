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Несколько афганцев пытались покинуть Кабул на шасси американского самолета, но упали в воздухе - СМИ

Несколько афганцев пытались покинуть Кабул на шасси американского самолета, но упали в воздухе - СМИ

КИЕВ. 16 августа. УНН. Несколько афганцев в аэропорту Кабула попытались покинуть страну на шасси и двигателе американского транспортного самолета. На опубликованных в СМИ и соцсетях видео показано, как люди падают с самолета с большой высоты на жилые дома, передает УНН.

Цитата:

"Местные жители возле аэропорта Кабула утверждают, что трое молодых людей, крепко державшихся за шасси самолета, упали на крыши домов. Один из местных жителей подтвердил это и сказал, что падение этих людей сопровождалось громким и ужасающим шумом", - пишет местное издание Aśvaka News Agency.

Детали

На видео, опубликованном агентством, видно, как минимум два человека упало с самолета на большой высоте.

Другое видео опубликовал у себя в Twitter пользователь под именем Muslim Shirzad. В его биографии указано, что он является бывшим ведущим TOLO News, однако страница не верифицирована.

"Трагедия Афганистана прямо сейчас в международном аэропорту Кабула: афганская молодежь на двигателе американского самолета покидает страну", - написал пользователь, опубликовавший соответствующее видео.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту - хаос из-за толп желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, аэропорт, Кабул
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