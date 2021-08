Несколько афганцев пытались покинуть Кабул на шасси американского самолета, но упали в воздухе - СМИ

КИЕВ. 16 августа. УНН. Несколько афганцев в аэропорту Кабула попытались покинуть страну на шасси и двигателе американского транспортного самолета. На опубликованных в СМИ и соцсетях видео показано, как люди падают с самолета с большой высоты на жилые дома, передает УНН.

Цитата:

"Местные жители возле аэропорта Кабула утверждают, что трое молодых людей, крепко державшихся за шасси самолета, упали на крыши домов. Один из местных жителей подтвердил это и сказал, что падение этих людей сопровождалось громким и ужасающим шумом", - пишет местное издание Aśvaka News Agency.

Детали

На видео, опубликованном агентством, видно, как минимум два человека упало с самолета на большой высоте.

Другое видео опубликовал у себя в Twitter пользователь под именем Muslim Shirzad. В его биографии указано, что он является бывшим ведущим TOLO News, однако страница не верифицирована.

"Трагедия Афганистана прямо сейчас в международном аэропорту Кабула: афганская молодежь на двигателе американского самолета покидает страну", - написал пользователь, опубликовавший соответствующее видео.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту - хаос из-за толп желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes. #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj

BREAKING NEWS - Locals near Kabul airport claim that three young men who were holding themselves tightly in the tires of an airplane fell on top of people's houses. One of the locals confirmed this and said that the fall of these people made a loud and terrifying noise. pic.twitter.com/BtIovAhoDL