В Минобороны Узбекистана подтвердили крушение самолета ВВС Афганистана

КИЕВ. 16 августа. УНН. Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. Об этом сообщил ТАСС начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров, передает УНН.

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"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", - сообщил Зульфикаров.

Детали

Ранее СМИ сообщили о том, что самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана разбился в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана вечером 15 августа.



Что было ранее

Накануне личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил, что Гани полетел в Узбекистан.



Ранее накануне сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Он заявил, что уходит в отставку, чтобы не допустить кровопролития и опустошения Кабула.



Дополнение

В воскресенье, 15 августа, талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщил телеканал Al Arabiya.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "следующие несколько дней".

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны ЕС.