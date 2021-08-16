В Совете Европы призвали Латвию соблюдать права мигрантов из Беларуси

КИЕВ. 16 августа. УНН. Все страны-члены Совета Европы обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежища — даже если другое государство прямо побуждает мигрантов пересекать границу. Об этом в комментарии LSM.lv заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, передает УНН.

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“Критически важно, чтобы государства-члены Совета Европы, столкнувшись с проблемами из-за внезапного прибытия беженцев, лиц, ищущих убежища и мигрантов, — независимо от их происхождения — полностью выполняли свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, а также Конвенции о беженцах и другим международным инструментам, которыми они связаны”, — заявила Миятович.

Детали

По словам комиссара СЕ, в нынешней “крайне политизированной” ситуации с миграцией особенно важно, чтобы государства Европы реагировали решительно и принципиально, гарантируя, что права человека прибывающих не становятся второстепенными по отношению к геополитическим соображениям.

“Это также относится к любым вызывающим сожаление попыткам государств, независимо от того, являются они членами Совета Европы или нет (Беларусь не является — ред.), активно побуждать уязвимых людей пересекать границы, зная, что это оставляет (этих людей — ред.) в чрезвычайной гуманитарной ситуации с точки зрения прав человека, и создает значительное бремя для принимающих государств”, — заключила Миятович.

Контекст

Латвия с 11 августа ввела режим чрезвычайной ситуации на территориях у белорусской границы.

За предыдущую неделю латвийские пограничники остановили 295 человек, которые пытались нелегально пересечь границу с белорусской стороны, из них 77 человек только за один день — 10 августа.

В соседней с Латвией Литве режим ЧС действует с конца июля. Там при попытке нелегально пересечь границу в январе-июле было задержано более 3000 человек.

Литва обвинила власти Беларуси в том, что они не препятствуют нелегальному пересечению границы. Александр Лукашенко 5 августа поручил закрыть “каждый метр границы” с юга и запада.