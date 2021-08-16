Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,69 -0,0755  EUR: 31,40 -0,0232 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
17610

В сторону Израиля снова начались обстрелы: выпущена первая ракета, звучат сирены

В сторону Израиля снова начались обстрелы: выпущена первая ракета, звучат сирены

КИЕВ. 16 августа. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в городе Сдерот, на границе с сектором Газа, снова прозвучали сирены, информирует УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа в Twitter.

Цитата:

"Предварительные данные: сирена была (включена - ред.) в городе Сдерот и в районе сектора Газы", - говорится в сообщении.

Детали

Как пишет информационное издание NEWSru.co.il, сирена прозвучала в 13:25 в Сдероте. На границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетных обстрелах.

Была задействована система ПРО "Железный купол". ЦАХАЛ заявил, что была сбита ракета, запущенная из Газы.

Добавим

7 августа Армия обороны Израиля атаковала объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда шаров с взрывчаткой.

Перед этим из Ливана в сторону Израиля были выпущены ракеты. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем, позже самолеты израильских ВВС атаковали наземные цели на ливанской стороне границы.

Контекст

Обострение ситуации в Израиле началось в начале мая. Конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем обострился после того, как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого в городе начались протесты, переросшие в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля и удары.

Затем интенсивные обстрелы стихли и стали единичными.

Источник: УНН
Теги: Израиль, сектор Газа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.