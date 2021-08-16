В сторону Израиля снова начались обстрелы: выпущена первая ракета, звучат сирены

КИЕВ. 16 августа. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в городе Сдерот, на границе с сектором Газа, снова прозвучали сирены, информирует УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа в Twitter.

Цитата:

"Предварительные данные: сирена была (включена - ред.) в городе Сдерот и в районе сектора Газы", - говорится в сообщении.

Детали

Как пишет информационное издание NEWSru.co.il, сирена прозвучала в 13:25 в Сдероте. На границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетных обстрелах.

Была задействована система ПРО "Железный купол". ЦАХАЛ заявил, что была сбита ракета, запущенная из Газы.

Добавим

7 августа Армия обороны Израиля атаковала объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда шаров с взрывчаткой.

Перед этим из Ливана в сторону Израиля были выпущены ракеты. ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем, позже самолеты израильских ВВС атаковали наземные цели на ливанской стороне границы.

Контекст

Обострение ситуации в Израиле началось в начале мая. Конфликт между группировками в секторе Газа и Израилем обострился после того, как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме.

Из-за этого в городе начались протесты, переросшие в столкновения палестинского населения и израильской полиции. Позже из сектора Газа начались ракетные обстрелы по территории Израиля и удары.

Затем интенсивные обстрелы стихли и стали единичными.