Избиение танцора балета Дорофеевой: пострадавший вышел из комы

КИЕВ. 16 августа. УНН. Танцор с балета певицы Нади Дорофеевой, которого 1 августа избил бывший работник Управления государственной охраны, сегодня вышел из комы. Об этом сообщила Дорофеева в Instagram, сообщает УНН.

Детали

Новостью Надя Дорофеева поделилась в Instagram-сториз. Певица говорила с матерью пострадавшего, которая сообщила ей, что парень сегодня проснулся. Также Дорофеева отметила, что в дальнейшем будет рассказывать о состоянии танцора.

Сейчас деталей о его самочувствии нету.

Цитата

“Ребятаааа! Только что говорила с мамой Жени!! Женя сегодня проснулся. Как и что дальше — буду держать в курсе”, — написала певица.

Напомним

Пострадавший является участником шоу-балета “DOROFEEVA”. 1 августа Дорофеева сообщила, что неизвестный мужчина напал и избил танцовщика, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападающим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. 2 августа его задержали и сообщили о подозрении.