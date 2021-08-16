Граждане Грузии не успели на украинский самолет в Кабуле - МИД страны

КИЕВ. 16 августа. УНН. Граждане Грузии, которые остались в Афганистане, не смогли покинуть страну на украинском самолете, который вылетел из Кабула в ночь на 16 августа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Александра Хвтисиашвили, которого цитирует "Грузия Online", информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, граждане Грузии, которые находятся на базе в двух километрах от аэропорта, не успели на украинский самолет, который должен был их эвакуировать.

Хвтисиашвили сказал, что Грузия отправит для них отдельный самолет. По его словам, ведется работа по получению соответствующих разрешений.

МИД страны, как указано, также ведет работу над тем, чтобы граждане Грузии смогли достичь аэропорта с помощью турецкой стороны.

“Турецкая сторона выразила готовность помочь в транспортировке (граждан Грузии — ред.) бронированными машинами. Сейчас эта операция выполняется. Надеюсь, в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт Кабула, где наши партнеры обеспечат их возвращение в Грузию”, — сказал замминистра.

По информации Хвтисиашвили, в Кабуле находятся 23 граждан Грузии, все бывшие военные. Шестеро из них работает в частной американской, а 17 — в канадской компаниях.

Что было ранее

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту — хаос из-за толп желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “последующие несколько дней”.

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.