В суде начали слушать свидетелей по делу покойного Кернеса и его охранников

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киевском районном суде Полтавы начали слушать свидетелей по делу о пытках против покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и его двух охранников, передает корреспондент УНН.

Детали

На сегодняшнем заседании допросили мастера маникюра Татьяну Авдиенко, клиентом которой был Кернес, бывшего администратора гостиницы “Националь” и бывшего инспектора ГАИ, который вместе с напарником 25 января 2014 года вызвали в ресторан McDonald’s на улице Пушкинской.

Мастер маникюра рассказала о 25 января 2014 года — это день, когда, по версии следствия Кернес и его охранники похитили двух харьковчан, угрожали им убийством и били.

По ее словам, она выполняла процедуры в течение двух часов в гостиничном кабинете Кернеса.

Мастер маникюра рассказала прокурору, что посторонних или других людей, которые привлекли ее внимание в отеле она не видела.

На вопрос защитника, слышала ли она, чтобы Кернес приказал охранникам кого-то похитить, избить или доставить в гостиницу “Националь”, Авдиенко сказала: “Такого не слышала”. Также она добавила, что не видела, чтобы Кернес кого-то бил.

Авдиенко не помнит или Кернес с кем-то разговаривал по телефону во время маникюра.

Бывший администратор гостиницы “Националь” рассказала, что дежурила сутки с 9:00 25 января.

По ее словам, за это время никаких событий в отеле не происходило.

Следующее заседание суд назначил на 24 сентября. На допрос вызывают 30 свидетелей.

Контекст

Дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которые обвиняются в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и истязании двух активистов Харьковского Евромайдана в январе 2014 года, повторно рассматривал Киевский райсуд Полтавы.

Напомним

Кернес умер на 62-м году жизни 16 декабря 2020 года в берлинской клинике “Шарите”, где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря, похоронили бывшего мэра на харьковском городском кладбище № 2.

29 января 2021 года суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защита.