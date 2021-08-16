На Крещатике произошло ДТП с грузовиком и легковым авто

КИЕВ. 16 августа. УНН. В центре Киева недалеко Майдана Независимости грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня днем. На фото видно, как водитель грузовика врезался в Nissan. Предварительно, грузовик повредил капот автомобиля. Как сообщили УНН в полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Добавим

В Киеве за выходные, 14-15 августа, произошло 187 дорожно-транспортных происшествий.



Также в Киевской области за минувшие выходные, 14-15 августа, произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий.