На границе с Румынией возобновили работу пункта пропуска "Дьяково"

КИЕВ. 16 августа. УНН. На украинско-румынской границе возобновили работу КПП "Дьяково", который сегодня же закрывали из-за технических проблем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ГПСУ.

Цитата:

"Сейчас с целью обеспечения осуществления пограничного оформления в пункте пропуска "Дьяково" Госпогранслужба организовала работу передвижного комплекса пограничного контроля. Работа пункта пропуска возобновлена", - говорится в сообщении.

Что было ранее

Ранее сегодня в ГПСУ сообщили, что на украинско-румынской границе из-за технических проблем временно прекратил работу контрольный пункт пропуска "Дьяково".

Добавим

Всего на государственной границе Украины функционирует 230 пунктов пропуска и пунктов контроля. На границе с Румынией у Украины 10 пунктов пропуска.