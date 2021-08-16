Екс-служащий "Первомайскугля" получил 300 тысяч грн безосновательных выплат: ему объявили подозрение

КИЕВ. 16 августа. УНН. Екс-служащего шахты “Первомайскуголь” обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Следователи Луганской области установили, что в 2018 году один из руководителей шахты “Первомайскуголь” согласовал письменное заявление о предоставлении возвратной финансовой помощи должностному шахты. В результате ему безосновательно насчитали 300 тысяч гривен. А госпредприятие получило убытки на соответствующую сумму.

Бывшему чиновнику государственного предприятия “Первомайскуголь” сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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