Прощание с мэром Кривого Рога Константином Павловым состоится в четверг

КИЕВ. 16 августа. УНН. Прощание с мэром Кривого Рога Константином Павловым и панихида пройдут 19 августа с 10.00 до 11.30 в театре Т. Шевченко на проспекте Почтовый. Об этом сообщили на сайте Криворожского городского совета, передает УНН.

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“Кривой Рог в скорби и уважает память мэра Константина Павлова. Проститься смогут все желающие. Вынос тела в 12.00. Похороны пройдут на Центральном кладбище. Для желающих поехать от места прощания на кладбище будут предоставлены автобусы. Скорбим вместе. Светлая память”, — говорится в сообщении.

Дополнение

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэра Кривого Рога Константин Павлов убит.

Полиция открыла производство. Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированно оружие. Это подтвердила полиция.



Правоохранители рассматривают три версии гибели Криворожского городского главы Константина Павлова, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.



Однако, правоохранители не исключают и версию о доведении до самоубийства.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии “Слуга народа” Александр Котляр.