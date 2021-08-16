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Новости: УНН-Одесса
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Рекордное число детей пойдет в одесские школы

Рекордное число детей пойдет в одесские школы

КИЕВ. 16 августа. УНН. В сентябре в 122 одесские школы пойдет на 3100 детей больше, чем в прошлом году. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор Департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич.

Детали

Буйневич сказала, что общее число детей в школах достигнет 110 тысяч. В первые классы уже набрано 11 тысяч учеников, причем прием документов продолжается - в основном от родителей, живущих за городом и не нашедших для своих детей места.

Отметим, что численность детей в школах Одессы возрастает с каждым годом. Еще в начале 2000-х учеников было примерно 80 тысяч, то в уже четыре года назад - 100 тысяч. В первую очередь это связано с жилой застройкой городской черты, в основном в рекреационной зоне. Во многих школах спрос на обучение значительно превышает возможности учебных заведений. 40 школ перешли на две смены. Эта проблема несколько лет находится в фокусе общественного внимания.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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