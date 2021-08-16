К очередной партии кокаина в бананах также причастна "Ндрангета" - СБУ

КИЕВ. 16 августа. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала новые попытки преступной организации "Ндрангета" переправить кокаин в ЕС. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Детали

Сегодня, 16 августа, СБУ сообщила, что предотвратила контрабанду еще одной оптовой партии наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз. В Одессе изъяли почти 60 кг кокаина на сумму 10 млн долларов по ценам черного рынка. Ранее об этом сообщили в ГПСУ.

"Товар" прибыл из Эквадора в Морской торговый порт Южный в контейнере с бананами. Во время углубленного осмотра груза правоохранители обнаружили в технологических полостях контейнера скрытый кокаин.

Злоумышленники планировали контрабандой переправить наркотики транзитом через Украину в ЕС, указали в СБУ.

По данным СБУ, в очередной партии кокаина причастны участники одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета".

Ранее ОГП сообщала, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

На прошлой неделе Служба безопасности Украины разоблачила трех представителей итальянской мафиозной группировки "Ндрангета". Они также в контейнерах с бананами перевозили более 60 кг кокаина, стоимость которого составила почти 10 млн долларов.