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Украинские Национальные Новости
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Украинские Национальные Новости
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Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Уже 78 украинцев и члены их семей обратились с просьбой эвакуировать их с территории Афганистана - МИД
Столица опередила всю Киевскую область по количеству ДТП на выходных
Эвакуация из Кабула: принимается решение относительно пребывания в Украине прибывших граждан Афганистана
За выходные в Киевской области произошло более 80 ДТП
Эвакуация украинцев и иностранцев из Кабула: в "Борисполе" сообщили детали
В УАФ еще не определились, кто станет новым тренером украинской сборной по футболу
Период свадеб и финансовых вложений: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака
Синоптики обещают дожди на следующей неделе: где ожидать осадков
Украинцы не пострадали в масштабных пожарах в Греции - посольство
НСЗУ продолжает не выплачивать "ковидные" задолженности: медики объявили голодовку
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Экономика
Нищета растет: 67% украинцев считают себя бедными, а только 1% средним классом. Так ли это?
Понедельник, 16 августа 2021, 10:37
• Катерина Шумило
Экономика
Отопительный сезон под угрозой: почему власть не успевает готовиться к холодам
Четверг, 12 августа 2021, 11:00
• Катерина Шумило
Политика
Конституция Пилипа Орлика на шведской грузовике: Scania символически "проехалась" по украинской автопромышленности
Четверг, 12 августа 2021, 09:00
• Ирина Макаренко
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16 августа 2021, 16:55
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УНН
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Гороскоп с 16 по 22 августа
Источник:
УНН
Теги:
Рыбы
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