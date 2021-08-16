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Украинские Национальные Новости
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Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
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Новости: Гороскоп
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Гороскоп с 16 по 22 августа

Источник: УНН
Теги: Рыбы
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