США приостановили эвакуацию из аэропорта Кабула на фоне хаоса на взлетной полосе

КИЕВ. 16 августа. УНН. В США заявиили, что в понедельник из аэропорта Кабула была приостановлена эвакуация на фоне хаоса, что творится на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает американский телеканал CBS, передает УНН.

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"В понедельник в международном аэропорту им. Хамида Карзая в Кабуле раздалась стрельба на фоне хаоса, когда афганцы наводнили взлетно-посадочную полосу в надежде покинуть страну после молниеносного захвата власти талибами. По сообщениям, американские войска открыли огонь в воздух, пытаясь сдержать толпу, но все эвакуационные полеты были временно приостановлены, поскольку ситуация ухудшалась, и отчаявшиеся афганские гражданские цеплялись за взлетающие самолеты", - сообщил телеканал.

Детали

На фоне временного приостановления эвакуационных полетов, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил CBS, что американские войска "работают над обеспечением безопасности этого аэродрома", чтобы самолеты снова могли летать.

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"Мы намерены выполнить эвакуационные полеты после обеспечения безопасности аэропорта в ближайшие дни", - сказал он, добавив, что администрация все еще хотела эвакуировать "в общей сложности тысячи людей, в том числе значительное количество американцев".

"Мы все еще проводим работу, чтобы установить общее количество американцев в стране", - сказал Салливан.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту — хаос из-за толп желающих покинуть страну. Афганские СМИ сообщали ранее, что несколько афганцев в аэропорту Кабула попытались покинуть страну на шасси и двигателе американского транспортного самолета. На опубликованных видео показано, как люди падают с самолета с большой высоты на жилые дома.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “последующие несколько дней”.

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.