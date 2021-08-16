Польша передаст во вторник Украины 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca

КИЕВ. 16 августа. УНН. Во вторник Польша передаст в Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил председатель Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Цитата

“В понедельник председатель Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил PAP, что Польша до сих пор посылала вакцины от COVID-19 компании Pfizer, кроме Австралии (1 млн доз), в Испанию (2,4 млн), Португалии (0,6 млн). 1 миллион доз „Модерны“ были отправлены в Норвегии. Во вторник 650 тыс. доз AstraZeneca будет передано Украине”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Польша перепродает вакцины против коронавируса ряду государств, в частности, Австралии, Испании, Португалии, Норвегии и Украине.

Кучмеровский подчеркнул, что перепродажа вакцин — это огромная международная логистическая акция.

“Все происходит в профессиональных условиях, согласно фармацевтического законодательства и требований производителей. Это возможно, среди прочего, потому что за последние полтора года у нас есть профессионализм RARS, который сегодня эффективно справляется со всем процессом”, — добавил Кучмеровский. Он отметил, что процесс продажи активно поддерживается Министерством иностранных дел Польши и Министерством здравоохранения.

Дополнение

Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что правительство перепродаст Украины 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 с коротким сроком годности.

Он рассказал, что в августе должны передать первую партию в более 650 тыс. доз вакцин.



Польша планировала поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в третьем квартале этого года.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине.

Ранее польские СМИ сообщали, что Польша намерена продать Украину и Балканам препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации. Сейчас страна заказала 100 миллионов доз вакцин, однако темпы прививок резко замедлились, писало RMF24.

Впрочем, страна не собирается продавать однократную вакцину Johnson & Johnson. Отмечается, что вакцина самая простая в использовании и имеет самый длинный срок хранения.

Правительство страны хочет продать препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны.