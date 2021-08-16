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Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя ГПЗКУ Власенко

Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя ГПЗКУ Власенко

КИЕВ. 16 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест руководителя “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины” Андрея Власенко, который подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем 57 млн долларов. Об этом журналисту УНН сообщил источник в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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“Суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста”, — сообщил источник.

Дополнение

В киевском аэропорту задержали руководителя “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”, который подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем 57 млн долларов.

Акционерное общество “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” за последнее время попало не в один коррупционный скандал. Политтехнолог Александр Курбан считает, что ГПЗКУ за высокую толерантность к коррупции в обществе превратилась в место зарабатывания денег.

Напомним, ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”. Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ был задержан при получении взятки в сумме 35 000 долларов.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГПЗКУ
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