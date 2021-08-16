Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя ГПЗКУ Власенко

КИЕВ. 16 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест руководителя “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины” Андрея Власенко, который подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем 57 млн долларов. Об этом журналисту УНН сообщил источник в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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“Суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста”, — сообщил источник.

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В киевском аэропорту задержали руководителя “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”, который подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем 57 млн долларов.

Акционерное общество “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” за последнее время попало не в один коррупционный скандал. Политтехнолог Александр Курбан считает, что ГПЗКУ за высокую толерантность к коррупции в обществе превратилась в место зарабатывания денег.

Напомним, ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”. Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ был задержан при получении взятки в сумме 35 000 долларов.