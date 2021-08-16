Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,69 -0,0755  EUR: 31,40 -0,0232 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15870

Киев поставит вопрос о том, какую власть представляет посольство Афганистана в Украине - Кулеба

Киев поставит вопрос о том, какую власть представляет посольство Афганистана в Украине - Кулеба

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украина поставит вопрос о том, какую власть посольство Афганистана в стране — в зависимости от ответа будет приниматься решение о дальнейшем сотрудничестве. Об этом в понедельник сказал журналистам в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

Так, у министра поинтересовались, будет ли продолжаться сотрудничество МИД с посольством Афганистана в Украине.

“Безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине и какую власть. В зависимости от ответа на этот вопрос будем решать свою дальнейшую позицию”, — сказал Кулеба.

Справка

Дипломатические отношения между Украиной и Исламской Республикой Афганистан установлены 17 апреля 1995 года.

В 2002 году в столице Украины открылось Посольство Исламской Республики Афганистан в Украине.

Дипломатические функции Украину в Афганистане выполняет Посольство Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан (по совместительству).

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Афганистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.