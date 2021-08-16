Киев поставит вопрос о том, какую власть представляет посольство Афганистана в Украине - Кулеба

КИЕВ. 16 августа. УНН. Украина поставит вопрос о том, какую власть посольство Афганистана в стране — в зависимости от ответа будет приниматься решение о дальнейшем сотрудничестве. Об этом в понедельник сказал журналистам в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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Так, у министра поинтересовались, будет ли продолжаться сотрудничество МИД с посольством Афганистана в Украине.

“Безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине и какую власть. В зависимости от ответа на этот вопрос будем решать свою дальнейшую позицию”, — сказал Кулеба.

Справка

Дипломатические отношения между Украиной и Исламской Республикой Афганистан установлены 17 апреля 1995 года.

В 2002 году в столице Украины открылось Посольство Исламской Республики Афганистан в Украине.

Дипломатические функции Украину в Афганистане выполняет Посольство Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан (по совместительству).