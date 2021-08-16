Глава ХДС и вероятный преемник Меркель назвал ситуацию в Афганистане "самым большим провалом НАТО в истории"

КИЕВ. 16 августа. УНН. Ситуация в Афганистане, где радикальное движение “Талибан” накануне взяло под контроль столицу, представляет собой “политическую и гуманитарную катастрофу”. Об этом заявил в понедельник в Берлине глава германского Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет, пишет УНН.

Детали

“Это самый крупный провал НАТО с момента ее основания”, — сказал он. По словам политика, нужно говорить о причинах, которые привели к этому, а также делать выводы и анализировать ошибки.

Боевики “Талибана” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Дополнение

На сегодняшний день в Афганистане находится украинский борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.