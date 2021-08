Зеленский провел разговор с президентом Литвы: детали

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

“Глава Украинского государства поблагодарил литовского коллегу за предоставление Украине очередной партии вакцины AstraZeneca. Со своей стороны Гитанас Науседа выразил благодарность Владимиру Зеленскому за решение предоставить гуманитарную помощь для защиты литовской границы”, — указано в сообщении.

Лидеры обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на белорусско-литовской границе, которая сложилась в результате значительного роста количества незаконных мигрантов. Президент Литвы отметил, что пока удалось достичь относительной стабилизации ситуации.

На Банковой также добавили, что: “Собеседники скоординировали меры двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу. Владимир Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве в течение 23-24 августа по случаю 30-летия независимости Украины. Отдельно президенты обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов. Гитанас Науседа высоко оценил реализацию украинской стороной важного проекта по восстановлению надгробного памятника князю Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре”.

Today w / @ZelenskyyUa discussed illegal #migration challenge at -Belarus border. Grateful for assistance in strengthening LT-BY border control.

Thank you for being a reliable partner & friend at all times! pic.twitter.com/51qu2XeJcJ