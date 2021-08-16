Акции "Кернел" штормит на Варшавской бирже

КИЕВ. 16 августа. УНН. После обнадеживающего роста акции агрохолдинга “Кернел” Андрея Веревского вновь устремились вниз, сообщает УНН со ссылкой на Варшавскую биржу.

Максимальные значения за день были на отметке 55,7 злотых за акцию, минимальные — 54,5 злотых.

Сегодня акции “Кернел” подешевели на 0,36 % до 55,1 злотых, а за последние 5 дней упали в общей сложности на 1,61%.

Среди факторов, которые способствуют росту цен “Кернел” на бирже: недавнее заявление самой компании о проведении buy — back, обратном выкупе собственных акций на сумму в 250 млн долларов, после чего акции компании впервые за длительное время перешагнули отметку в 54 злотых за штуку.

Но на равне с этим акции “Кернел” тянет вниз преобладающее количество негативных факторов, среди которых:

— намерения правительства ввести ограничения на экспорт подсолнечного масла и тем самым остановить стремительный и, как полагают эксперты, неестественный рост цен на продукцию, которая на 100% производится в Украине, но на внутренний рынок отпускается по завышенным (мировым) ценам.

— рассмотрение в Верховной Раде президентского законопроекта об олигархах, согласно которому основатель “Кернел” Андрей Веревский имеет все шансы оказаться в этом списке и быть ограниченным в действиях.

— международные тяжбы с “Кернел” Михаила Стадника, в которых Андрей Веревский терпит поражение и по решению Лондонского международного арбитражного суда обязан выплатить Стадникам более 33 млн долларов с учетом процентов и судебных сборов.

— попытка Нацбанка и ФГВФЛ “отмотать” в Большой палате Верховного суда выигранные Веревским торги по приобретению активов ликвидированного “Дельта банк”, среди которых “Ильичевский зерновой порт”, “Одесский масложировой комбинат”, “Ильичевская зерновая компания”, “Стройбуд Ильичевск”, обеспечены действующими мощностями масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктурой порта г. Черноморска. В случае выигрыша Нацбанка и ФГВФЛ, Веревский лишится своих стратегических масложировых активов.

— Обвинения “Кернел” в земельных махинациях, что, по обещаниям министра агрополитики Романа Лещенко, может обернуться санкциями СНБО. Одним из самых резонансных является конфликт “Кернел” и семьи покойного народного депутата Валерия Давыденко. По словам вдовы Людмилы, “Кернел” воспользовался семейной трагедией и установил контроль над их семейным бизнесом, агрокомпанией “Агродом” (Черниговская область).