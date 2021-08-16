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Уже более 7000 госслужащих сдали экзамен по украинскому языку

Уже более 7000 госслужащих сдали экзамен по украинскому языку

КИЕВ. 16 августа. УНН. Экзамен по определению уровня владения украинским языком за месяц с 100 тыс. должностных лиц сдали 7652 человека по всей Украине. Об этом сообщили в Нацкомиссии по стандартам государственного языка, пишет УНН.

Детали

“С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с Законом Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Организует и проводит экзамены Национальная комиссия по стандартам государственного языка. За первый месяц экзамен уже сдали 7652 человека (за первую неделю — 1228 человек, за второй — 1660 человек, за третий — 1878 человек, за четвертый — 2886 человек)”, — сообщили в Нацкомиссии.

Тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы — экзаменаторы. Это обеспечивает прозрачность экзамена. Окончательные результаты экзамена своим решением устанавливает Комиссия в течение 15 календарных дней, данные о сертификатах вносят в Реестр государственных сертификатов в этот же или на следующий день.

Там также добавили, что: “В течение первого месяца испитування уже 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком: государственные сертификаты уровня А1 — ни одно лицо; уровня А2 — 3 человека; уровня В1 — 29 человек; уровня В2 — 240 человек; уровня С1 — 1075 человек; уровня С2 — 2065 человек. Процент лиц, которые экзамена не сдали, не превышает 2%”.

Дополнение

19 июля стали известны результаты первого экзамена на знание государственного языка. Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская сообщила, что всем, кто принимал участие в экзамене, удалось набрать минимум 70 процентов от стандарта и подтвердить высокий уровень знания государственного языка.

Источник: УНН
Теги: Украина
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