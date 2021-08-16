КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил награду “Национальная легенда Украины”, рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней. Об этом УНН стало известно из официального сайта главы государства.

Детали

Награды удостаиваются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения “я, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Отличие изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которой покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

“Награждение знаком отличия” Национальная легенда Украины "осуществляется указом Главы государства ежегодно по случаю Дня Независимости. Ее носят на груди слева и при наличии у награжденного других государственных наград размещают ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд орденов“,- говорится в сообщении.

Дополнение

Указ об установлении президентской награды “Национальная легенда Украины” Зеленский подписал 15 июля.

Ее изготовлением и атрибутами к ней занималось Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.