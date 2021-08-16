Совет Безопасности ООН настаивает на переговорах по формированию нового правительства Афганистана

КИЕВ. 16 августа. УНН. Совет Безопасности ООН призвал к переговорам по созданию нового правительства в Афганистане. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Совет из 15 членов опубликовала заявление, чтобы подавить глобальную террористическую угрозу со стороны Афганистана и гарантировать соблюдение прав человека.

“Мы не можем и не должны отказываться от народа Афганистана”, — сказал секретарь секретарь ООН Антонио Гутерриш Совете Безопасности.

Совет Безопасности подчеркнула важность борьбы с терроризмом в Афганистане для того, чтобы другие страны не были под угрозой но не напали, и заявила, что “ни талибы, ни другие афганские группы или отдельные лица не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны ”.

Он призвал к немедленному прекращению всех военных действий и создания путем всесторонних переговоров нового правительства, в состав которого должны входить женщины.

Напомним

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал “Талибан” и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизнь, и выразил особую обеспокоенность относительно будущего женщин и девушек в Афганистане.

Что происходит в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.

После захвата талибами дворца в Кабуле, аэропорт в городе — полный людей, бегущих из страны.

В частности более 60 стран накануне выступили с совместным заявлением по призывом разрешить покинуть Афганистан всем, кто захочет это сделать, после захвата власти “Талибаном”.

Тысячи афганцев, опасаясь возвращения к власти талибов, пытаются бежать из страны через международный аэропорт Хамида Карзая в Кабуле.

В видеороликах, которые распространяются в социальных сетях, видно, как сотни людей мчатся по взлетной полосе, когда американские солдаты стреляют в воздух предупредительными выстрелами; толпу, пробивается вверх по лестнице, пытается подняться на борт самолета; и десятки цеплялись за борта самолетов, которые пытаются взлететь.

Согласно заявлению администрации аэропорта, все коммерческие рейсы приостановлены.