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16 августа 2021, 23:24 • Златослава Максымук • 9810
Число жертв в результате наводнения в Турции возросло до 74
КИЕВ. 16 августа. УНН. В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 74 человека. Об этом сообщает Hurriyet, пишет УНН.
Детали
В провинции Кастамону погибли 62 человека, еще 11 погибли в провинции Синоп и еще один человек в провинции Айдын после того, как наводнения впервые поразили регион.
Всего 341 человек в Бартини, 1480 в Кастамону и 560 в Синопе были эвакуированы в безопасные зоны, добавил AFAD.
Поисковые и спасательные работы продолжаются в районе, пострадавшем от катастрофы.
Дополнение
Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.
Источник: УНН
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