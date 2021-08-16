Число жертв в результате наводнения в Турции возросло до 74

КИЕВ. 16 августа. УНН. В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 74 человека. Об этом сообщает Hurriyet, пишет УНН.

Детали

В провинции Кастамону погибли 62 человека, еще 11 погибли в провинции Синоп и еще один человек в провинции Айдын после того, как наводнения впервые поразили регион.

Всего 341 человек в Бартини, 1480 в Кастамону и 560 в Синопе были эвакуированы в безопасные зоны, добавил AFAD.

Поисковые и спасательные работы продолжаются в районе, пострадавшем от катастрофы.

Дополнение

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.