США будут гарантировать безопасность в аэропорту Кабула и вышлют дополнительные военные силы

КИЕВ. 16 августа. УНН. Соединенные Штаты сосредоточатся на обеспечении безопасности аэропорта Кабула, а во вторник в аэропорт прибудут дополнительные силы США, заявил заместитель советника по национальной безопасности США Джон Финер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель обороны заявил, что Соединенные Штаты намерены вывести десятки тысяч афганцев из группы риска, которые работали на правительство США, из Афганистана и планировали временно разместить их в Форт МакКой в Висконсине и Форт Блисс в Техасе.

Целью США сегодня продолжить гражданские эвакуационные рейсы для американских граждан в Афганистане, афганцев, работавших вместе с США за последние 20 лет, и для других особо уязвимых афганцев.

Дополнительные силы США прибудут в аэропорт для контроля безопасности. Американские военные также вылетят из Кабула в 30000 человек, включая сотрудников посольства, граждан США и других лиц группы риска.

Напомним

В аэропорту Кабула погибли пять человек, когда пытались убежать. Впоследствии США приостановили эвакуацию из аэропорта Кабула на фоне хаоса на взлетной полосе.

В аэропорту Кабулапрекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту — хаос из толпы желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана,они вошли в Кабул.

Как сообщили сегодня в международном аэропорту “Борисполь” — там продолжается оформление граждан, ночью прибыли самолетом из Кабула. В частности, решается вопрос по оформлению и дальнейшего пребывания на территории Украины граждан Афганистана.