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США не рекомендуют ездить в Турцию из-за высокой заболеваемости COVID -19

США не рекомендуют ездить в Турцию из-за высокой заболеваемости COVID -19

КИЕВ. 17 августа. УНН. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили об отказе от поездок в Турцию из-за роста количества случаев COVID -19 в этой стране, но ослабили рекомендации по Индии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

CDC добавил Турцию к своему 4 уровня опасности, одновременно снизив Индию до 2 уровня. Для путешествующих из Турции нет ограничений на путешествия США.

Кроме Индии, Соединенные Штаты пока запрещают большинство граждан США, которые в течение последних 14 дней находились в Соединенном Королевстве, 26 шенгенских странах Европы без контроля за внутренними границами, или в Ирландии, Китае, ЮАР, Иране и Бразилия.

CDC сейчас насчитывает более 70 стран в рейтинге консультаций по путешествий. Несмотря на изменения, правительство США не демонстрирует никаких признаков ослабления каких-либо ограничений по COVID-19.

Напомним

США не рекомендует путешествовать в Испании и Португалии из-за увеличения количества больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: США, Турция, Коронавирус
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