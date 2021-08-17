Великобритания направляет еще 200 военных в аэропорт Кабула

КИЕВ. 17 августа. УНН. Великобритания посылает в Кабул еще 200 военнослужащих для помощи в эвакуации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Общая численность британского вооруженного контингента составит около 900 человек. Дополнительное подкрепление должно прибыть в ближайшее время.

Кроме того, в этот регион будет направлено более британских войск, чтобы иметь возможность быстро перебраться в Афганистан в случае необходимости.

Дополнительные силы Великобритании также находятся в готовности на случай, если они потребуются “для выполнения оборонных задач”.

Контекст

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле.

Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.

После захвата талибами дворец в Кабуле, аэропорт в городе был забитий толпами бегущих с краӥны.

В частности более 60 стран накануне выступили с совместным заявлением по призывом разрешить покинуть Афганистан всем, кто захочет это сделать, после захвата власти “Талибаном”.

Как сообщили УНН в международном аэропорту “Борисполь”, в настоящее время продолжается оформление граждан, ночью прибыли самолетом из Кабула. В частности, решается вопрос по оформлению и дальнейшего пребывания на территории Украины граждан Афганистана.