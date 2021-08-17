Футбол: конкурент Лунина продлил соглашение с "Реалом"

КИЕВ. 17 августа. УНН. Мадридский "Реал" с помощью клубного сайта объявил о пролонгации контракта с вратарем Куртуа, передает УНН.

Детали

Новое соглашение 29-летнего футболиста сборной Бельгии рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне звездный кипер сыграл в 51 матче в составе “Реала”, в которых пропустил 44 гола, а в 21 поединке удержал свои ворота на замке.

Дополнение

Также в “Реале” на позиции голкипера выступает украинец Андрей Лунин.