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На огромном водохранилище в США – дефицит воды

На огромном водохранилище в США – дефицит воды

КИЕВ. 17 августа. УНН. Американские чиновники впервые опубликовали официальную декларацию о дефиците воды в огромном западном водохранилище озера Мид, что привело к сокращению подачи воды части пораженного засухой юго-запада. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Дефицит приведет к уменьшению распределения воды в Аризоне, Неваде и Мексике в год, начиная с октября, говорится в сообщении Бюро мелиорации США.

Аризона потеряет 18% годового распределения, тогда как Невада сократится на 7%. Распределение в Мексику, который требуется по договору 1944 года, будет сокращен на 5%.

Хотя это не удивительно, сокращение может означать меньше воды - и жесткие решения по распределению - для фермерских хозяйств, городов и племен в засохшей регионе, находится в 22-м году засухи.

Страшная засуха на Западе США привела к тому, что озера Мид и Озеро Пауэлл, второй по величине в стране водохранилище, достигли исторических минимумов. Общий объем накопления воды в системе реки Колорадо составляет 40% емкости по сравнению с 49% год назад, сообщает бюро.

Напомним

Изменения климата наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным, а некоторые из возникших тенденций уже необратимы, в любом случае, на сегодня.

Источник: УНН
Теги: США, вода, дефицит
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