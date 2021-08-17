Паралимпийские игры пройдут при пустых трибунах

КИЕВ. 17 августа. УНН. Оргкомитет Олимпийских Игр сообщил, что будущая Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей, передает УНН со ссылкой на сайт оргкомитета Игр.

Цитата

“В связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба, и запросом на ввод чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут приняты строгие антикоронавирусни меры, включая отсутствие зрителей”, — говорится в обращении оргкомитета Игр.

Детали

Сказано, что соревнования смогут посетить школьники в рамках реализации государственной программы инклюзивности спорта. Также в оргкомитете Игр попросили общественность воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе.

Напомним

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