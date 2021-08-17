У журналиста Есипенка, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, ухудшается здоровье

КИЕВ. 16 августа. УНН. Здоровье украинского журналиста “Радио Свобода” Владислава Есипенко, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, ухудшается. ро это уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram-канале, передает УНН.

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“Обеспокоенная ухудшением состояния здоровья незаконно удерживаемого в СИЗО № 1 города Симферополя во временно оккупированном Крыму гражданина Украины Владислава Есипенко. У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь, стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали”, — заявила Денисова.

Детали

В частности, она сообщила, что администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение состояния здоровья Есипенко и не предоставляет необходимой медицинской помощи.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием срочно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении. Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав Владислава Есипенко и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы временно оккупированного Крыма и РФ ”, - добавила Денисова.

Что было раньше

Владислава Есипенко 10 марта задержали в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он фрилансером “Радио Свобода”.

Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, которая проходила в Симферополе.

В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.

В июле этого года стало известно , что Есипенко подконтрольный России так называемый “суд” в оккупированном Крыму продлил содержание в СИЗО на полгода.