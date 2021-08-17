В мире коронавирусом заразились 208,7 млн людей

КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 заболели 208,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 208,693,322 человека, из них выздоровели 187,078,788 человек. Количество умерших возросло до 4,383,675.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37,736,986), Индия (32,249,900), Бразилия (20,378,986), Россия (6,621,601), Франция (6,476,864), Великобритания (6,295,613), Турция (6,096,816) и Аргентина (5,088,271).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (638,798), Бразилии (569,581) и Индии (432,112).