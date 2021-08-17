Новости: Экономика
17 августа 2021, 06:34 • Златослава Максымук • 5085
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/доллар
КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 17 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.645700 грн за доллар;
31.363300 грн за евро;
0.362610 грн за российский рубль;
36.941600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 августа курс всех валют упал, кроме фунта стерлингов.
Источник: УНН
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