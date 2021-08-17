Официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/доллар

КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 17 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,64 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.645700 грн за доллар;

31.363300 грн за евро;

0.362610 грн за российский рубль;

36.941600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 16 августа курс всех валют упал, кроме фунта стерлингов.