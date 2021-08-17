На 17 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальный банк Украины на 17 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 520.8967 грн;

Серебро - 20.1717 грн;

Платина - 874.4636 грн;

Палладий - 2 260.1506 грн.

По сравнению с 16 августа курс всех металлов не вырос, кроме платины.