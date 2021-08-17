Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 -0,0474  EUR: 31,36 -0,0345 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
5220

На 17 августа установлена цена на банковские металлы

На 17 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальный банк Украины на 17 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 520.8967 грн;

Серебро - 20.1717 грн;

Платина - 874.4636 грн;

Палладий - 2 260.1506 грн.

По сравнению с 16 августа курс всех металлов не вырос, кроме платины.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.