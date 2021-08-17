17 августа: какой сегодня праздник

КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня, 17 августа, отмечают День картофеля и День секонд-хенда, пишет УНН.

Праздники

Ежегодно 17 августа в США отмечается Национальный день картофеля - одной из самых популярных в мире овощных культур. Празднуют этот день особым образом - готовят для себя, своей семьи и друзей разнообразные блюда из картофеля. Готовить этот день ее можно на завтрак, на обед и на ужин. Можно полакомиться как изысканными блюдами, так и простыми, но любимыми многими чипсами и картошкой фри. Любители экспериментов даже десерты готовят из этого корнеплода.

Картофель не только дешевый овощ, но и очень питательный. Только на блюдах из нее можно легко питаться целый месяц, не чувствуя ни голода, ни дефицита питательных веществ. Впервые употреблять картофель в пищу начали еще 7000 лет назад в Перу и Боливии. После окультуривания овощ стал распространяться по всему миру и занял почетное место на столах американцев. Встретить картофель можно почти в каждой повседневной пище.

17 августа отмечается День магазинов секонд-хенда. Отмечается этот праздник упорными секонд-хендникамы ежегодно. В этот день можно посетить любой магазин секонд-хенда, тщательно там поискать какие-то интересные вещи и приобрести их. Затем дома можно устроить примерку, пригласив друзей, которые тоже любят покупать вещи, бывшие в употреблении. Можно устроить вечеринку, одевшись всем в соответствующую одежду.

Религиозный праздник

17 августа православные верующие отмечают День памяти преподобной мученицы Евдокии. В народе она известна также как Евдокия-огуречниця, малиновка. Связано это с тем, что в это время начинает созревать лесная малина и заканчивается сбор огурцов. Также это время ливней и гроз. Еще с давних времен в этот день люди ходили в лес за дикой малиной и проводили сбор лука, чеснока и огурцов. Также есть обычай гостить в этот день друг у друга, принося с собой сладости и выпечку.

Праздники Евдокия жила в IV веке и была захвачена в плен персидским царем Саппоро. В то время, когда мученица находилась в заключении, она рассказывала персидским женщинам о Боге и проповедовала им христианство. Узнав об этом, Сапор приказал замучить Евдокию. Женщину долго пытали, но она смело выдерживала все страдания. В результате святой отрезали голову.

Во вторник, 17 августа, именины отмечают владельцы таких имен Константин, Антон, Денис, Евдокия, Иван, Максимилиан.