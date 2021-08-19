В Киеве на День Независимости общественный транспорт будет работать дольше

КИЕВ. 19 августа. УНН. В ночь с 24 на 25 августа в столице на 2 часа продлят работу пассажирского транспорта. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Детали

Из-за масштабного празднования тридцатой годовщины независимости Украины в Киеве в ночь с 24 на 25 августа на 2 часа продлят работу столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта.

В частности, наземный транспорт будет перевозить пассажиров имеющимися маршрутами возле станций метрополитена после того, как проедут последние его поезда.

Также 24 августа от начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро “Майдан Независимости” и переход между станциями “Майдан Независимости” и “Крещатик”. Добавим, что поезда будут проезжать без остановки на станции “Майдан Независимости”.

24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро “Крещатик”, расположенных на Аллее Героев Небесной Сотни.

Напомним

В Киеве в День Независимости и накануне во время репетиций парада перекроют ряд улиц.

В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины запланировано провести три основных торжественных мероприятия, к которым привлекли более 5000 военных и 400 единиц вооружения и техники.

В большом военном параде, посвященном Дню Независимости Украины, впервые примут участие представители и техника всех сил сектора безопасности и обороны Украины, а также стран-партнеров.