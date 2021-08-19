Зеленский считает Путина "очень эмоциональным", особенно когда речь заходит об Украине - СМИ

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает своего российского визави Владимира Путина “иррациональным”, а также “слишком эмоциональным, когда дело касается Украины”. Об этом Глава государства рассказал в интервью The Washington Post и еще четырем изданиям, передает УНН.

Цитата

Издание пишет, что Зеленский охарактеризовал своего российского коллегу как “иррационального” и “эмоционального, иногда даже очень эмоционального”.

“Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины”, — добавил Президент.

Добавим

Ранее Зеленский заявил журналистам, что для освобождения более сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму, уже сформированы списки на обмен, однако процесс заблокирован со стороны РФ — для продвижения в этом вопросе необходимы переговоры непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дополнение

Встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным состоялась в декабре 2019 года на полях саммита “Нормандской четверке”, который проходил в Париже. Последующих встреч так и не состоялось, не смотря на усилия украинской стороны по их организации.