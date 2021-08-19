Во всех регионах Украины усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий

КИЕВ. 19 августа. УНН. По результатам анализа эпидемической ситуации, состояния тестирование на COVID-19 и темпов проведения прививочной кампании, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УНН.

Цитата

“Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни”, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Детали

В частности, в Минздраве напомнили, что люди должны:

носить маски в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте, при проведении массовых мероприятий;

соблюдать физическую дистанцию;

соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте

соблюдать режим самоизоляции лицами, подлежащим самоизоляции;

Медикам напомнили о том, что они должны:

выявлять новые случаи заболеваний;

доставлять лиц, соответствующих критериям подозрительного случая, на тестирование на COVID-19;

регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;

осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за лицами, находящимися на амбулаторно-поликлиническом лечении и за лицами которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;

организовать оказание первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи лицам с подозрением на COVID-19 и пациентам с легким течением COVID-19;

обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

В частности, в Минздраве отметили, что должны быть обновленны маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

“Напомним, что имеющийся запас тестов позволяет сделать более 2 млн исследований. Еще есть 2,3 млн экспресс-тестов. Для непрерывной возможности качественного тестирования на COVID-19 ожидаются еще поставки реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР исследований и, как минимум, 2,8 млн быстрых тестов на определение антигена”, — добавили в Минздраве.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,27 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 августа, — более 1,5 тысячи, рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 665 человек, что практически на уровне предыдущих суток.