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Во всех регионах Украины усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий

Во всех регионах Украины усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий

КИЕВ. 19 августа. УНН. По результатам анализа эпидемической ситуации, состояния тестирование на COVID-19 и темпов проведения прививочной кампании, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УНН.

Цитата

“Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное — помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемический жизни”, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Детали

В частности, в Минздраве напомнили, что люди должны:

  • носить маски в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте, при проведении массовых мероприятий;
  • соблюдать физическую дистанцию;
  • соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте
  • соблюдать режим самоизоляции лицами, подлежащим самоизоляции;

Медикам напомнили о том, что они должны:

  • выявлять новые случаи заболеваний;
  • доставлять лиц, соответствующих критериям подозрительного случая, на тестирование на COVID-19;
  • регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;
  • осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за лицами, находящимися на амбулаторно-поликлиническом лечении и за лицами которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;
  • организовать оказание первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи лицам с подозрением на COVID-19 и пациентам с легким течением COVID-19;
  • обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

В частности, в Минздраве отметили, что должны быть обновленны маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

“Напомним, что имеющийся запас тестов позволяет сделать более 2 млн исследований. Еще есть 2,3 млн экспресс-тестов. Для непрерывной возможности качественного тестирования на COVID-19 ожидаются еще поставки реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР исследований и, как минимум, 2,8 млн быстрых тестов на определение антигена”, — добавили в Минздраве.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,27 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 августа, — более 1,5 тысячи, рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 665 человек, что практически на уровне предыдущих суток.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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