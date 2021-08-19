Минздрав предлагает обозначать стикерами помещения с вакцинированным от Covid-19 персоналом

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины предлагает обозначать стикерами помещения предприятий и учреждений питания с вакцинированным персоналом. Об этом Минздрав сообщил в Telegram, передает УНН.

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"Вакцинированые коллективы могут расклеить у себя наклейки с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!". Так вы расскажите всем о том, что здесь заботятся как о сотрудниках, так и о посетителях", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, в Минздраве напомнили, если в организации есть более 50 желающих вакцинироваться - их может прививать мобильная бригада.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 2,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 7,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 120 тысяч, большинство из них - первой дозой.